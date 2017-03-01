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Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ определила лучших игроков лиги в феврале.

Лучшим вратарем назван Александр Еременко. 36-летний голкипер «Динамо» одержал шесть побед в семи матчах, в том числе одну – «на ноль». Его максимальная «сухая» серия составила 145 минут 7 секунд. Еременко отразил 95,24 процента броска при коэффициенте надежности 1,42 пропущенные шайбы за игру.

Лучшим защитником выбран Якуб Накладал. 29-летний игрок обороны «Локомотива» помог команде выиграть шесть из восьми матчей и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+3». Отметим, что три гола чешского защитника стали победными (в том числе два – в матчах плей-офф с минским «Динамо»). Также Накладал нанес 24 броска и провел десять силовых приемов.

Лучшим форвардом стал Сергей Мозякин. 35-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» одержал с командой шесть побед в восьми матчах и забросил семь шайб. 26 февраля в матче с «Куньлунь Ред Стар» Мозякин набрал 1000-е очко в отечественных чемпионатах, став первым игроком в истории российского хоккея, добившегося этого показателя.

Лучшим новичком признан форвард «Адмирала» Денис Алексеев. 19-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в девяти матчах при показателе полезности «+2». В среднем за матч Алексеев проводил на льду 15 минут и 23 секунды и нанес 22 броска по воротам.

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