Бывший полузащитник сборной Германии Гросскройц госпитализирован после драки в ночном клубе

Полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц оказался в больнице после того, как принял участие в потасовке.

28-летний игрок с друзьями посетил студенческую вечеринку, участниками которой были молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Гросскройц вмешался в стихийно возникшую драку, и в результате получил травмы.



По информации Bild, футболист был помещен в больницу. В ходе обследования врачи выявили у него ушиб ноги. В ближайшее время Кевин не сможет тренироваться и принимать участие в матчах.

По итогам инцидента Полиция задержала четырех человек. Против них и самого Гросскройца будут возбуждены уголовные дела.

В послужном списке Кевина - 5 матчей за сборную Германии. В 2009 - 2015 годах он защищал цвета дортмундской «Боруссии».



