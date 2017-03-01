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Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 мая

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Поединок между чемпионом мира WBO в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом состоится 20 мая, а не в апреле, как планировалось ранее.

- Мы решили перенести поединок на 20 мая, мне еще нужно будет поговорить об этом с самими бойцами, но я не думаю, что они будут против, - заявил советник Пакьяо Майкл Конц.

Ранее планировалось, что Мэнни и Амир выйдут на ринг 23 апреля в ОАЭ.

Напомним, 6 ноября прошлого года Пакьяо победил по очкам Джесси Варгаса и отобрал у него чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.

22 апреля Мэнни мог провести поединок с австралийцем Джеффом Хорном, но, по-видимому, этот бой не состоится.

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Амир Хан в последний раз выходил на ринг 7 мая 2016 года. Тогда его нокаутировал в шестом раунде мексиканец Сауль Альварес.

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Новый выпуск программы «Держи удар» - о поединке Пакьяо - Хан, бое с участием Деонтея Уайлдера и начале переговоров между штабами Сергея Ковалева и Андре Уорда:


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