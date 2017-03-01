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22 апреля Джефф Монсон проведет очередной поединок в России

Источник:  ТАССКомментарии

Как сообщает ТАСС, американский боец смешанного стиля Джефф Монсон проведет поединок против россиянина Максима Новоселова.

Встреча между спортсменами состоится 22 апреля в Курске в рамках турнира «Битва титанов».

Новоселов провел 14 лет в местах лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия. Максим является бывшим чемпионом Европы по боевому самбо. Боец вышел из колонии в апреле прошлого года. 

Всего 44-летний Новоселов провел 5 поединков, одержав три победы и потерпев два поражения.

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