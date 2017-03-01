«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной Германии

По информации немецких СМИ, «РБ Лейпциг» будущим летом постарается заполучить голкипера леверкузенского «Байера» и сборной Германии Бернда Лено.

Сообщается, что минувшим летом клуб, принадлежащий концерну «Ред Булл», уже пытался купить 24-летнего вратаря.

Однако Лено решил остаться в «Байере», чтобы сыграть в Лиге чемпионов, и подписал с командой новый контракт до 2020 года.

Помешать переходу может высокая трансферная стоимость Бернда, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

С 2015 года Лено провел 3 матча за сборную Германии.

«РБ Лейпциг» занимает вторую строчку в турнирной таблице первой бундеслиги, отставая от «Баварии» на пять очков.