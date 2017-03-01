Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде

Руководство «Лестера» не торопится утверждать бывшего наставника сборной Англии Роя Ходжсона на посту главного тренера команды.

По информации BBC, Ходжсон - лишь один из кандидатов, рассматриваемых руководством «лис».

It's thought Roy Hodgson was just one potential candidate spoken to in the search for Claudio Ranieri's replacementhttps://t.co/w5GnnwpCXP pic.twitter.com/RbbKUtgVcD — BBC Sport (@BBCSport) 1 марта 2017 г.

В то же время, исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир сегодня проведет встречу с клубными боссами, на которой может решиться его будущее. Шекспир может остаться у руля команды до окончания сезона, если чемпионы Англии смогут улучшить свое положение в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, в первом матче по руководством Шекспира «Лестер» на своем поле обыграл «Ливерпуль».

На прошлой неделе с поста главного тренера «лис» был снят итальянец Клаудио Раньери, который привел команду к сенсационной победе в чемпионате Англии-2015/16.



