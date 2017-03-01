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Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Руководство «Лестера» не торопится утверждать бывшего наставника сборной Англии Роя Ходжсона на посту главного тренера команды. 

По информации BBC, Ходжсон - лишь один из кандидатов, рассматриваемых руководством «лис».

В то же время, исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир сегодня проведет встречу с клубными боссами, на которой может решиться его будущее. Шекспир может остаться у руля команды до окончания сезона, если чемпионы Англии смогут улучшить свое положение в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, в первом матче по руководством Шекспира «Лестер» на своем поле обыграл «Ливерпуль».

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На прошлой неделе с поста главного тренера «лис» был снят итальянец Клаудио Раньери, который привел команду к сенсационной победе в чемпионате Англии-2015/16.

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)

Голы

Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция


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