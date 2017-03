Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде

Руководство «Лестера» не торопится утверждать бывшего наставника сборной Англии Роя Ходжсона на посту главного тренера команды.

По информации BBC, Ходжсон - лишь один из кандидатов, рассматриваемых руководством «лис».

It's thought Roy Hodgson was just one potential candidate spoken to in the search for Claudio Ranieri's replacementhttps://t.co/w5GnnwpCXP pic.twitter.com/RbbKUtgVcD