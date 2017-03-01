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Стартовал второй этап продажи билетов на Кубок Конфедераций

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в 14.00 по московскому времени стартовал второй этап продажи билетов на матчи Кубка Конфедераций-2017, который пройдет в России летом 2017 года.

Для того, чтобы приобрести билет, нужно оставить заявку на сайте ФИФА. Продажа билетов осуществляется в порядке живой очереди и режиме реального времени. Завершится второй этап продажи билетов 5 апреля.

Напомним, кампания по распространению билетов на Кубок конфедераций стартовала в ноябре 2016 года. Как сообщает официальный сайт ФИФА, пока больше всего заявок поступило от болельщиков из России, на втором месте – любители футбола из Чили.
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