Медведев, уступив Кольшрайберу в двух сетах, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии в четвертьфинале турнира в Дубае.

За все время игры представитель РФ трижды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. В активе теннисиста из Германии – 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Таким образом, Кольшрайбер поспорит за выход в полуфинал турнира с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).