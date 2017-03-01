Медведев, уступив Кольшрайберу в двух сетах, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии в четвертьфинале турнира в Дубае.
За все время игры представитель РФ трижды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. В активе теннисиста из Германии – 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
Таким образом, Кольшрайбер поспорит за выход в полуфинал турнира с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).
Матч
Медведев Д. (Россия) - Кольшрайбер Ф. (Германия) - 4:6, 4:6
Место и дата
01 марта 13:15, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически