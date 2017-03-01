Виталий «V1lat» Волочай: Я считаю, что инвайта на The Kiev Major для региона СНГ не будет
Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.
Я считаю что инвайта для региона СНГ не будет.— Vitalii Volochai (@v1lat) 28 февраля 2017 г.
Стоит надеяться что дадут 2 слота на с квалификаций.
Но это тоже маловероятно https://t.co/1npUGXiu8S
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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