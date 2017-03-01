Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин0 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий «V1lat» Волочай: Я считаю, что инвайта на The Kiev Major для региона СНГ не будет

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением о приглашениях на The Kiev Major.


The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Team Dignitas подписала женский состав по CS:GOОрганизация Team Dignitas анонсировала состав женской команды по Counter Strike: Global Offensive.Генеральный директор «Уфы»: У Роберта «Ufenok77» Фахретдинова действующий контракт футболистаГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также рассказал о сотрудничестве с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым.Сергей «Kefir» Никифоров: К чемпионату России буду готовиться серьезноКиберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью телеканалу «НАШ ФУТБОЛ» рассказал о своем выступлении на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесен на другую датуОрганизаторы MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесли даты проведение турнира.Геннадий Орлов: Соревнования по киберфутболу не должны проводиться параллельно с чемпионатом РоссииСпортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о киберфутболе.Fnatic попала в топ-10 рейтинга лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.Анатан «Ana» Фам достиг 9 000 MMRМидер команды OG Анатан «Ana» Фам достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Gambit Esports и FlipSid3 Tactics приглашены на ECS S3 Development LeagueОрганизаторы ECS Season 3 Development League огласили список приглашенных команд на турнир.Глава EA Sports станет директором футбольного клуба «Ливерпуль»Глава компании EA Sports Питер Мур займет пост исполнительного директора английского футбольного клуба «Ливерпуль».Анонсировано место проведения Dota 2 Asia Championships 2017Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 анонсировали место проведения турнира.На Twitch появится возможность покупки игрыНа стриминговой платформе Twitch.tv появится возможность приобрести игру, сообщает портал gamesindustry.Даниил «Zeus» Тесленко: Скины на перчатки — моя задумкаИгрок команды Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью сайту организации рассказал, что бы он изменил в Counter-Strike: Global Offensive.Профессор Индианского университета назвал киберспорт профессией будущегоПрофессор Индианского университета в Блумингтоне Эдвард Кастронова назвал киберспорт профессией будущего.Команда КВН извинилась за номер про Dota 2Команда Высшей лиги КВН «Сборная ГУУ и МИСиС» извинилась за номер, в котором показала, как бы выглядела игра с комментариями Дмитрия Губерниева.Определились все участники HCT Winter Championship 2017Определились все участники турнира HCT Winter Championship 2017 по Hearthstone.Трансляция «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» вошла в топ-10 трансляций на TwitchТрансляция турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» на Twitch вошла в топ-10 трансляции, проходивших в этот день.Flash Wolves стала победителем IEM World Championship Katowice 2017Тайваньская команда Flash Wolves победила на турнире IEM World Championship Katowice 2017 по League of Legends.Team Liquid стала чемпионом SL i-League StarSeries Season 3Команда Team Liquid стала победителем третьего сезона турнира StarLadder i-League StarSeries по Dota 2.Сергей Семак: Киберспортивные соревнования интересно смотретьГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от финала «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу между киберфутболистами «ЦСКА» и «Уфы».Третий день турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» (видео)На YouTube-канале «Наш Футбол» появилась запись третьего дня турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».
Главные новости
Футбол
«Рубин» – «Сибирь». Онлайн
Футбол
Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)
Футбол
Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде
Футбол
Стартовал второй этап продажи билетов на Кубок Конфедераций
Футбол
«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной Германии
Бокс
Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 мая
Футбол
Бывший полузащитник сборной Германии Гросскройц госпитализирован после драки в ночном клубе
Хоккей
Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛ
Футбол
Германия подала официальную заявку на проведение Евро-2024
Футбол
Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за это
все новости