Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин0 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Комбаров: Чувствую себя на 22!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров – о 30-летии.

– Зимой вам исполнилось 30 лет. Порой для мужчин эта дата становится переломной.
– Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.

– Ваша хорошая физическая форма – это отголосок детства?
– Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.

– Правильно это?
– Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Тарасов и жизнь ради лайков. Неделя российского футбола в InstagramДмитрий Тарасов и жизнь ради лайков. Неделя российского футбола в Instagram«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.Сергей Кирьяков: С приходом Комбарова с правого фланга стало возникать больше остротыГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об атаке команды.«Кирилл, не умничай!». «Арсенал» спасает матч, Комбаров – комментирует«Кирилл, не умничай!». «Арсенал» спасает матч, Комбаров – комментируетТульский «Арсенал» не смог обыграть молдавский «Милсами», а Кирилл Комбаров попробовал себя в качестве комментатора.Гендиректор тульского «Арсенала»: В ситуации с Комбаровым клуб сработал великолепноГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о трансферной политике клуба.Глушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в InstagramГлушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в Instagram«Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов РФПЛ в социальных сетях.Глушаков поздравил братьев Комбаровых с юбилеемПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил с юбилеем братьев Комбаровых. Сегодня Дмитрию и Кириллу исполняется 30 лет.Кирилл Комбаров: Для меня деньги никогда не стояли на первом местеНовичок «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от своей новой команды.Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» – в четвертьфинале, а «Монреаль» – в кризисе. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Габулов и К.Комбаров стали игроками «Арсенала»Состав тульского «Арсенала» пополнили голкипер Владимир Габулов и защитник Кирилл Комбаров.«Арсенал» планирует в четверг подписать контракты с Комбаровым и ГабуловымГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал. Что клуб планирует подписать контракты с защитником Кириллом Комбаровым и вратарем Владимиром Габуловым.Сергей Кирьяков: Опыт Габулова и Комбарова поможет «Арсеналу» сохранить место в РФПЛГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал переход в команду вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова.Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»Защитники Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, а также форвард Александр Самодин стали очередными игроками, ушедшими из «Томи». Об этом заявил спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.«Арсенал»: Клуб ведет переговоры с Комбаровым, Дьякова в команде точно не будетПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым.Денис Глушаков: Возвращение Комбарова? Это «утка», которой мы были удивленыПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном возвращении в состав красно-белых защитника «Томи» Кирилла Комбарова.Гендиректор «Томи» Руслан Киселев: Комбарова удерживать не будемГендиректор «Томи» Руслан Киселев: Комбарова удерживать не будемГенеральный директор «Томи» рассказал «Советскому спорту» о нынешней ситуации и перспективах сибирской команды.Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак»Защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак», сообщает «Спортдиалог».«Одни девчонки вокруг». Неделя российского футбола в инстаграме«Одни девчонки вокруг». Неделя российского футбола в инстаграме«Советский спорт» следит за фотоблогами футболистов российских клубов.Кирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажуКирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажуЗащитник «Томи» дал интервью «Советскому спорту» о нелегкой доли «Томи», шарфах с фразой про Карреру и чемпионстве «Спартака».Кирилл Комбаров: Пошли клубу навстречу, надеясь, что навстречу пойдут и нам. Но теперь «Томи» никто не веритЗащитник «Томи» Кирилл Комбаров заявил, что в этом сезоне была вероятность бойкота одного из матчей, но игроки решили играть. Как известно, в сибирском клубе несколько месяцев не платят зарплату, в ситуацию вмешался президент РФС Виталий Мутко.Кирилл Комбаров: В «Томи» я до сих пор не получил ни копейкиЗащитник «Томи» Кирилл Комбаров рассказал о финансовых проблемах клуба. Он отметил, что пока не получал денег здесь.
Главные новости
Футбол
«Рубин» – «Сибирь». Онлайн
Футбол
Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)
Футбол
Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде
Футбол
Стартовал второй этап продажи билетов на Кубок Конфедераций
Футбол
«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной Германии
Бокс
Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 мая
Футбол
Бывший полузащитник сборной Германии Гросскройц госпитализирован после драки в ночном клубе
Хоккей
Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛ
Футбол
Германия подала официальную заявку на проведение Евро-2024
Футбол
Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за это
все новости
Кирилл Комбаров
Кирилл Комбароввсе новости