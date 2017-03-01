Кирилл Комбаров: Чувствую себя на 22!

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров – о 30-летии.

– Зимой вам исполнилось 30 лет. Порой для мужчин эта дата становится переломной.

– Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.

– Ваша хорошая физическая форма – это отголосок детства?

– Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.

– Правильно это?

– Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.