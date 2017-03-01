Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)
Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в 1/4 финала Кубка Германии.
- В последнее время нам удалось добавить своим атакам вариативности. «Шальке» весь сезон играет по схеме с пятью защитниками, поэтому нам нужен более высокий темп, чем обычно, чтобы взломать оборону соперника, - заявил Роббен.
Матч «Бавария» - «Шальке 04» состоится на «Альянц Арене» сегодня вечером.
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4 февраля эти команды уже встречались между собой в Мюнхене в рамках 19-го тура чемпионата Германии, и тогда матч завершился вничью - 1:1.
Heimspiel! Flutlicht! Pokalstimmung!— FC Bayern München (@FCBayern) 1 марта 2017 г.
Wir sind bereit für #FCBS04! #packmas pic.twitter.com/vQY4rxwhoG
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Матч
Место и дата
01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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