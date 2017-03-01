Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)

Хесе Родригес: Уверен, если бы не травма, то в «Реале» я бы стал игроком стартового состава

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Хесе Родригес, который ныне защищает цвета «Лас-Пальмаса», порассуждал о том, как бы сложилась его карьера, если бы в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2014/15 он не получил серьезную травму колена.