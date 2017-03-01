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Алексей Терещенко: В серии с «Торпедо» фактор своего льда не имеет значения

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился ожиданиями о предстоящем пятом матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо».

- Что обиднее: проиграть в основное время или в овертайме?
- Любое поражение обидно. Нам было обидно проиграть в предыдущем матче. Но мы подготовились к этой игре, нам была нужна победа. А теперь мы возвращаемся в Москву, за победой в серии.

- Согласны с тем, что серия «Динамо» - «Торпедо» - это серия двух равных команд?
- Плей-офф - это вообще игра, в которой все бьются и все пластаются за победу. Поэтому говорить, что в каких-то парах играют неравные команды – это неправильно.

- Фактор своего поля в плей-офф имеет какое-то значение?
- Не думаю.

- А болельщики, которые в Нижнем Новгороде болели против вас?..
- Всегда приятно играть при аншлаге. При этом без разницы: в гостях или дома. Мы играем для зрителей, и когда стадион заполнен до отказа, это прибавляет эмоций, рассказал Терещенко в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что пятый матч 1/4 Западной конференции между «московским «Динамо» и «Торпедо» пройдет в Москве 1 марта. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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