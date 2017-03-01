Организаторы Гран-при Канады продлили контракт до 2029 года

Гран-при Канады останется в календаре Формулы-1, по крайней мере, до 2029 года, сообщили организаторы этапа, которые продлили действующий контракт.

«Я могу подтвердить, что Octane Racing Group на пять лет продлила действующий десятилетний контракт, подписанный в 2014-м, что гарантирует Гран-при Канады участие в Формуле-1 до 2029 года», – приводит Autosport.com слова представителя компании.

Напомним, Гран-при Канады появился в календаре чемпионата мира в 1967 году, а с 1978 года этап неизменно проходил на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Лишь дважды чемпионат мира проходил без канадского этапа – в 1987 и 2009 годах.

Напомним, что с 2017 года за «Уильямс» будет выступать канадец Лэнс Стролл.

Новый сезон стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии.