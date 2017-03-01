Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин0 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа- : -Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Организаторы Гран-при Канады продлили контракт до 2029 года

Источник:  AutosportКомментарии

Гран-при Канады останется в календаре Формулы-1, по крайней мере, до 2029 года, сообщили организаторы этапа, которые продлили действующий контракт.

«Я могу подтвердить, что Octane Racing Group на пять лет продлила действующий десятилетний контракт, подписанный в 2014-м, что гарантирует Гран-при Канады участие в Формуле-1 до 2029 года», – приводит Autosport.com слова представителя компании.

Напомним, Гран-при Канады появился в календаре чемпионата мира в 1967 году, а с 1978 года этап неизменно проходил на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Лишь дважды чемпионат мира проходил без канадского этапа – в 1987 и 2009 годах.

Напомним, что с 2017 года за «Уильямс» будет выступать канадец Лэнс Стролл.

Новый сезон стартует 26 марта, когда пройдет гонка Гран-при Австралии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: Мы еще не раскрывали потенциал автомобиляПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня тесто в Барселоне.Даниил Квят: Мы проделали отличную работуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги второго дня предсезонных тестов в Барселоне.Эстебан Окон: Новые машины как животные!Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон поделился впечатлениями от болида VJM10 после второго дня тестов в Барселоне. - Работа с машиной только начинается, но мы нашли верный подход к настройкам и я всем доволен, – цитирует французского гонщика пресс-служба «Форс Индии». – Надеюсь, ближайшие два дня будут столь же продуктивными. Я получил первый опыт работы с болидами нового поколения и должен сказать, что они – как животные! Невероятная скорость в поворотах и большая прижимная сила – это настоящий шаг вперед по сравнению с машинами предыдущего сезона.Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позицииСегодня в Барселоне завершился второй день тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.Серджио Маркионне: «Феррари» сделала большой шаг впередПрезидент «Феррари» поделился впечатлениями от результатов первых предсезонных тестов в Барселоне.Глава «Макларена» Эрик Булье: Ждем, что скажет «Хонда»Руководитель команды «Макларен» Эрик Булье прокомментировал проблемы с болидом, из-за которых Фернандо Алонсо не смог отработать полноценную программу первого дня тестов в Барселоне.Sauber подписал контракт с Татьяной КальдеронКоманда Sauber объявила о подписании контракта с 23-летней колумбийской гонщицей Татьяной Кальдерон. Они станет пилотом по развитию швейцарской «конюшни».Карлос Сайнс: Будем наращивать километражНапарник Даниила Квята по «Торо Россо», испанец Карлос Сайнс прокомментировал итоги заездов по ходу первой серии предсезонных тестов в Барселоне.Даниэль Риккиардо: Уверен, наши болиды способны на большееПилот «Ред Булла» Даниэль Риккиардо поделился впечатлениями от нового болида команды, который он опробовал на предсезонных тестах в Барселоне.Фернандо Алонсо: Роль двигателя заметно возрастетДвукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал об особенностях управления новым болидом по ходу предсезонных тестов в Барселоне.Льюис Хэмилтон: В этом сезоне обгонов станет меньшеТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от управления новым болидом во время первой серии предсезонных тестов в Барселоне.Ключевой год для Квята. Команды и пилоты сезона-2017Ключевой год для Квята. Команды и пилоты сезона-2017Делать выводы о скорости новых машин пока рано, но вспомнить о задачах пилотов и команд на этот год – самое время.Хэмилтон показал лучшее время в утренней части тестов, Квят – шестойПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в утренней сессии второго тестового дня в Барселоне.Даниил Квят: Прошлый сезон заперт в сейф и поставлен под парольГонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о подготовке к новому сезону и целях, которые поставило руководство команды.Феттель был быстрейшим в первую половину дня тестов в БарселонеПилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат по итогам первой половины первого дня тестов в Барселоне.Даниил Квят: Всю правду о новом болиде скажет только секундомерРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о новом болиде команды, презентация которого состоялась 26 февраля.Даниил Квят: Руководитель команды назвал целью сезона пятое местоРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о целях на предстоящий сезон.«Торо Россо» представила новые шлемы Квята и Сайнса«Торо Россо» показала новые шлемы пилотов Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего.«Торо Россо» презентовала новый болид (фото)«Торо Россо» презентовала новый болид (фото)Представлен болид команды «Торо Россо» на следующий сезон.Представлен новый болид «Хааса» (фото)«Хаас» презентовал болид на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Главные новости
Футбол
«Рубин» – «Сибирь». Онлайн
Футбол
Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)
Футбол
Ходжсон – лишь один из кандидатов на пост наставника «Лестера». Шекспир может остаться в команде
Футбол
Стартовал второй этап продажи билетов на Кубок Конфедераций
Футбол
«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной Германии
Бокс
Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 мая
Футбол
Бывший полузащитник сборной Германии Гросскройц госпитализирован после драки в ночном клубе
Хоккей
Еременко, Накладал и Мозякин признаны лучшими игроками февраля в КХЛ
Футбол
Германия подала официальную заявку на проведение Евро-2024
Футбол
Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за это
все новости
Гран-при Канады
Гран-при Канады
Формула-1
Формула-1