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Александр Шлеменко: Если сам не смогу подтянуться 20 раз, учеников заставлять не буду

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко провел в Москве открытую тренировку перед поединком против американца Пола Брэдли.

Его спарринг-партнером был его ученик Александр Сарнавский.

Во время тренировки Сарнавского спросили, выдерживает ли он тренировки, которые дает ему Шлеменко.

«Да я привык уже», - ответил Сарнавский.

«Я не даю своим ученикам такие задания, которые сам выполнить не могу. Если, допустим, я сказал кому-то, иди и подтянись 20 раз. Значит я сам должен пойти и подтянуться такое количество раз», - сказал Шторм.

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