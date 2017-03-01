«Автомобилист» расстался с восмью игроками

Екатеринбургский «Автомобилист» расторг контракты с восмью игроками. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Наш клуб расторг контракты с восьмью хоккеистами. «Автомобилист» покидают Дмитрий Моня, Иван Лисутин, Никлас Андерсен, Петр Коукал, Никита Щитов, Олег Губин, Александр Романов и Константин Волков.

Петр Коукал отыграл за нашу команду два сезона, в прошлом году он набрал 39(11+28) очков, в этом его показатели оказались гораздо скоромнее – 25(12+13) очков при показателе полезности «-4».

Все остальные игроки пополнили состав «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. Дмитрий Моня набрал 14(6+8) очков при показателе полезности «-5», Никлас Андерсен – 13(3+10) и «-3», Никита Щитов – 7(2+5) и «-2», Олег Губин – 4(1+3) и «-7», Александр Романов – 3(1+2) и «-5», Константин Волков – 4(0+4) и «-10». Иван Лисутин провел шесть игр, его коэффициент надежности составил 2,36.

Наш клуб благодарит хоккеистов за работу и желает удачи в продолжении карьеры», - говорится в сообщении.

Напомним, что в минувшем регулярном чемпионата «Автомобилист» в 60 встречах набрал 79 очков и занял 11 местов турнирной таблице Восточной конференции.