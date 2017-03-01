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Антонио Конте: В новой роли Аспиликуэта стал играть просто невероятно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему лондонский клуб перешел на игру в три центральных защитника, отметив действия испанского игрока Сесара Аспиликуэты.

«Думал над игрой по схеме 3-5-2, когда мы только начали подготовку к сезону. Сейчас у нас есть и другие варианты. Игроки «Челси» отлично себя чувствуют, действуя по расстановке 4-2-4 и 3-4-3. Когда я перешел на последнюю схему, то сразу же почувствовал, что моим подопечным стало легче. При этой расстановке мы не теряем мяч и лучше обороняемся.

Мы поняли, что «Челси» не показывает нужного результата при старой схеме. А вот Аспиликуэта начал демонстрировать просто невероятную игру в новой роли. Он является одним из лучших на своей позиции. То же самое касается и Виткора Мозеса, который показывает высокий класс на протяжении всего матча», – сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

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