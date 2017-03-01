Еременко будет присутствовать на рассмотрении своей апелляции дисциплинарным комитетом УЕФА
В четверг состоится заседание дисциплинарного комитета УЕФА, на котором будет рассмотрена апелляция по поводу дисквалификации полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.
- Еременко будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами, - цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы УЕФА.
18 ноября УЕФА принял решение о наказании 29-летнего финского полузащитника двухлетней дисквалификацией из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 г.), были найдены следы применения кокаина.
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