Шарапова получила wild card в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card на турнире Internazionali BNL D'Italia в Риме, сообщили организаторы в твиттере.

«Мы официально объявляем о том, что трехкратная чемпионка Рима Мария Шарапова получила wild card в основную сетку», – сообщает официальный твиттер турнира.

