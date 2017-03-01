Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа0 : 0Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гурам Аджоев: Мы с бюджетом в ноль рублей смогли усилиться! Это стоит уважать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев – о трансферной работе клуба.

– Ту работу, которую мы проделали на трансферном рынке, стоит уважать. По сути дела, мы с бюджетом в ноль рублей смогли взять десять сильных новичков, восемь из которых имеют опыт игры в сборных своих стран, – говорит Аджоев. – Мы целенаправленно искали свободных агентов, но при этом смогли усилиться. Также хотелось бы отметить, что сегодня мы подписали спонсорское соглашение холдингом госкорпорации «Ростех» - НПО «Сплав». Они стали нашим титульным спонсором.

– Вы говорили о не очень хорошем состоянии тренировочной базы «Арсенала». Есть улучшения?
– Так быстро ничего не меняется. Идет работа. Пока мы вынуждены тренироваться в Новогорске. Потому что на поле базы в Туле нет подогрева. 

– Каково состояние поля домашнего стадиона «Арсенала». С «Уралом» команда сыграет в Туле?
– Два дня тому назад я сам находился на стадионе, посмотрел, как идут работы. Мы находимся в контакте с лигой. Надеемся, что сыграем дома. Нам этого очень хочется.

Итоговая таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков - о трансферах.Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги Чемпионов и Лиги ЕвропыГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков - о трансыерах.Кирилл Комбаров: Костьми ляжем против «Спартака»Кирилл Комбаров: Костьми ляжем против «Спартака»Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров перед возобновлением сезона дал интервью «Советскому спорту».Кирилл Комбаров: Чувствую себя на 22!Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров - о 30-летии.Производитель реактивных систем залпового огня стал спонсором тульского «Арсенала»Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», сегодня клуб подписал соглашение с компанией НПО «Сплав», которая стала официальным спонсором российского клуба.Генеральным спонсором тульского «Арсенала» стало НПО «Сплав»Соглашение между тульским клубом и НПО «Сплав» рассчитано до конца сезона 2016/2017.«Зенит»-м обыграл «Арсенал»-м, победный гол забил Лесовой«Зенит»-м обыграл сверстников из «Арсенала» в перенесенном матче 20-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.ЦСКА – «Зенит». Главным арбитром назначен ЕгоровОфициальный сайт РФС сообщил имена судей и инспекторов, назначенных на матчи 18-го тура премьер-лиги.Сергей Кирьяков: Радует, что игроки «Арсенала» стали требовательны друг к другуГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги заключительного сбора команды.«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Анжи» арендовал у «Арсенала» Брауна ФорбсаПолузащитник тульского арсенала Фелисио Браун Форбс на правах аренды перешел в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.Думбия арендован тульским «Арсеналом» у «Ростова» до конца сезонаФорвард «Ростова» Мусса Думбия стал игроком тульского «Арсенала». Как сообщает «Р-Спорт», со ссылкой на пресс-службу «Ростова», «Арсенал» арендовал игрока.Гендиректор тульского «Арсенала» исключил уход Максимова в «Анжи»Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник команды Илья Максимов не перейдет в другую команду этой зимой.Официально: «Арсенал» расторг контракт с ФримпонгомГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что российский клуб расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон.Сергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуныСергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуныГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы сборной России на «Кубке Легенд».Владимир Габулов: Микроклимат в «Арсенале» хороший, тренируемся на позитивеВладимир Габулов: Микроклимат в «Арсенале» хороший, тренируемся на позитивеГолкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о том, как проходит заключительный этап подготовки команды на сборе в Турции.Калешин перешел из «Арсенала» в «Сочи»Защитник Игорь Калешин продолжит карьеру в «Сочи».Анри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещалАнри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещалВ интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.Михаил Александров: В Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрюНовичок тульского «Арсенала» Михаил Александров рассказал о мотивах своего перехода в российский клуб.Полузащитник сборной Болгарии стал игроком тульского «Арсенала» (фото)Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», состав российской команды пополнил полузащитник сборной Болгарии Михаил Александров.
Главные новости
Теннис
Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работать
Футбол
«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
Хоккей
«Спартак» договорился со Стоу о продлении контракта
Футбол
Дмитрий Комбаров взял напрокат львенка на пятилетие дочери (фото)
Лыжный спорт
Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в Европе
Олимпиада
Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 года
Бокс
Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в мае
Футбол
Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировки
Футбол
Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает команде
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Гурам Аджоев
Гурам Аджоеввсе новости