Гурам Аджоев: Мы с бюджетом в ноль рублей смогли усилиться! Это стоит уважать

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев – о трансферной работе клуба.

– Ту работу, которую мы проделали на трансферном рынке, стоит уважать. По сути дела, мы с бюджетом в ноль рублей смогли взять десять сильных новичков, восемь из которых имеют опыт игры в сборных своих стран, – говорит Аджоев. – Мы целенаправленно искали свободных агентов, но при этом смогли усилиться. Также хотелось бы отметить, что сегодня мы подписали спонсорское соглашение холдингом госкорпорации «Ростех» - НПО «Сплав». Они стали нашим титульным спонсором.

– Вы говорили о не очень хорошем состоянии тренировочной базы «Арсенала». Есть улучшения?

– Так быстро ничего не меняется. Идет работа. Пока мы вынуждены тренироваться в Новогорске. Потому что на поле базы в Туле нет подогрева.

– Каково состояние поля домашнего стадиона «Арсенала». С «Уралом» команда сыграет в Туле?

– Два дня тому назад я сам находился на стадионе, посмотрел, как идут работы. Мы находимся в контакте с лигой. Надеемся, что сыграем дома. Нам этого очень хочется.

Итоговая таблица трансферов РФПЛ