Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа0 : 0Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает команде

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в четвертьфинале Кубка Германии.

- У Алабы возникли небольшие проблемы. Решение о том, выйдет ли он на поле, мы примем непосредственно перед игрой.

Не так важно, сколько забивает Томас Мюллер. Он находится в хорошей физической форме и как может помогает команде. У нашего коллектива есть класс, но куда важнее - боевой дух. Мы сфокусированы и сконцентрированы на предстоящей игре, - заявил Анчелотти.

Кубок Германии. 1/4 финала. «Айнтрахт» обыграл «Арминию», «Бавария» примет «Шальке» и другие матчи

Матч «Бавария» - «Шальке 04» состоится на «Альянц Арене» сегодня вечером.

4 февраля эти команды уже встречались между собой в Мюнхене в рамках 19-го тура чемпионата Германии, и тогда матч завершился вничью - 1:1.

Форвард «красных» Томас Мюллер в текущем чемпионате Германии забил только один мяч.

Разорение орлиного гнезда. Обзор 22-го тура бундеслиги

Матч

Бавария - Шальке 04

Место и дата

01 марта 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в 1/4 финала Кубка Германии.Кубок Германии. 1/4 финала. «Гамбург» против «Боруссии» М, «Бавария» примет «Шальке»Все матчи Кубка Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Матч Кубка Германии «Шпортфройнде» – «Боруссия» (Дортмунд) перенесен из-за снегопадаКак сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу между «Шпортфройнде» и дортмундской «Боруссией» перенесен из-за снегопада, который привел поле в непригодное для игры состояние.Хесе Родригес: Уверен, если бы не травма, то в «Реале» я бы стал игроком стартового составаЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Хесе Родригес, который ныне защищает цвета «Лас-Пальмаса», порассуждал о том, как бы сложилась его карьера, если бы в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2014/15 он не получил серьезную травму колена.День в истории. Сегодня день рождения отмечают Дино Дзофф и Зепп МайерДень в истории. Сегодня день рождения отмечают Дино Дзофф и Зепп Майер28 февраля - день рождения двух легендарных футбольных вратарей: итальянца Дино Дзоффа и немца Зеппа Майера.Ренату Саншеш не поможет «Баварии» в матче 1/4 финала Кубка Германии против «Шальке 04»Чемпион Европы-2016 Ренату Саншеш не сможет принять участие в ближайшем матче «Баварии».Разорение орлиного гнезда. Обзор 22-го тура бундеслигиРазорение орлиного гнезда. Обзор 22-го тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает об очередном туре чемпионата Германии и драме известного вратаря.«Шальке» и «Хоффенхайм» разошлись миромМатч 22-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Хоффенхаймом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Роббен догнал Клаудио Писарро в списке лучших бомбардиров «Баварии» и вышел на 7-е местоВчерашний гол Арьена Роббена в ворота «Гамбурга» стал 125-м для голландца в составе «Баварии».Рене Адлер: «Гамбург» не должен проигрывать со счетом 0:8Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер прокомментировал разгромное поражение «Гамбурга» в гостевом матче с «Баварией» (0:8).«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Нойер провел сотый матч «на ноль» за «Баварию» в бундеслигеМатч 22-го тура бундеслиги с «Гамбургом» (8:0) стал для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера сотым «сухим» в чемпионатах Германии в составе клуба.Томас Мюллер: В какой-то момент все стало получаться само собойФорвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги крупной победы над «Гамбургом» (8:0) в матче 22-го тура бундеслиги на «Альянц-Арене».Карло Анчелотти: Я не ожидал, что все получится так хорошоГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Гамбурга» в 22-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 8:0.«Бавария» обыграла «Гамбург» со счетом 8:0 второй раз за два года«Бавария» обыграла «Гамбург» со счетом 8:0 второй раз за два годаСегодня в матче 22-го тура немецкой бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Гамбург» со счетом 8:0.«Бавария» отправила восемь безответных мячей в ворота «Гамбурга»«Бавария» дома крупно обыграла «Гамбург» (8:0) в 22-м туре чемпионата Германии.Рибери войдет в заявку «Баварии» на матч с «Гамбургом», Хаби Алонсо пропустит встречуФранцузский вингер «Баварии» Франк Рибери сможет помочь команде в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга».Матч «Бавария» – «Гамбург» станет тысячным для Анчелотти в качестве тренераНаставник «Баварии» Карло Анчелотти в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга» в 1000-й выведет команду на поле в качестве главного тренера, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.Налдо не сможет играть за «Шальке» до конца сезона из-за травмыЗащитник «Шальке» Налдо выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер немецкого клуба Маркус Вайнцирль.«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2016/17. Своих соперников узнали «Ростов» и «Краснодар».
Главные новости
Теннис
Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работать
Футбол
«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
Хоккей
«Спартак» договорился со Стоу о продлении контракта
Футбол
Дмитрий Комбаров взял напрокат львенка на пятилетие дочери (фото)
Лыжный спорт
Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в Европе
Олимпиада
Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 года
Бокс
Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в мае
Футбол
Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировки
Футбол
Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает команде
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Томас Мюллер
Томас Мюллервсе новости
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Кубок Германии
Кубок Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости