Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает команде

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в четвертьфинале Кубка Германии.

- У Алабы возникли небольшие проблемы. Решение о том, выйдет ли он на поле, мы примем непосредственно перед игрой.

Не так важно, сколько забивает Томас Мюллер. Он находится в хорошей физической форме и как может помогает команде. У нашего коллектива есть класс, но куда важнее - боевой дух. Мы сфокусированы и сконцентрированы на предстоящей игре, - заявил Анчелотти.

Unser Coach zu @esmuellert_: "Er ist fit, in guter Verfassung und hilft dem Team. Es ist nicht wichtig ob er Tore schießt." pic.twitter.com/bKkHOhnj0Q — FC Bayern München (@FCBayern) 28 февраля 2017 г.

Матч «Бавария» - «Шальке 04» состоится на «Альянц Арене» сегодня вечером.

4 февраля эти команды уже встречались между собой в Мюнхене в рамках 19-го тура чемпионата Германии, и тогда матч завершился вничью - 1:1.

Форвард «красных» Томас Мюллер в текущем чемпионате Германии забил только один мяч.

