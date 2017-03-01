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Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – о трансферах.

– К нам пришли игроки очень хорошего уровня, – говорит Кирьяков. – Есть футболисты, выступающие за свои сборные, с опытом игр в Лиги чемпионов и Лиги Европы. И они полны решимости помочь нам решить нашу задачу.

– Удалось за сборы интегрировать новичков в схему игры?
– У нас было достаточно времени – два месяца мы плодотворно трудились, чтобы адаптировать игроков к нашим требованиям. Думаю, на 90 процентов эта работа завершена.

– Были такие трансферы, которые не получилось, и вы очень об этом жалеете?
– Каждый тренер хотел бы дополнительные ресурсы иметь под рукой. Но на данный момент меня все устраивает. Потенциала имеющихся ребят должно хватить для решения задачи.

– Состав у «Арсенала» подобрался добротный. Значит ли это, что команда будет больше играть в атаку?
– Мы готовимся к каждому сопернику отдельно, разбирая его сильные и слабые стороны. В любом случае, основная цель – набирать очки. О зрелищном и атакующем футболе будем потом думать.

– Ближайший матч у «Арсенала» с «Оренбургом».
– Команда боевая, много вступает в единоборства. Не очень много рискует, больше ждет ошибок соперника. Нам нужно не допускать этих ошибок, не давать шанса. Играем на выезде, на искусственном поле – этот момент тоже учли. Поэтому тренируемся сейчас на аналогичном покрытии.

– Что с травмированными Берхамовым и Максимовым?
– Берхамов через несколько дней приступить к работе в общей группе. А по поводу Максимова – сложнее. Есть несколько диагнозов, прогнозов на них. К его восстановлению подходим аккуратно. Он получил план лечения, когда находился в Италии. Пока не могу сказать, когда он сможет приступить к работе в общей группе.

Итоговая таблица трансферов РФПЛ

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