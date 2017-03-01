Сергей Бердников покинул пост главного тренера новокузнецкого «Металлурга» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«В межсезонье в команде «Металлург» произойдут изменения. В частности, уже принято решение прекратить сотрудничество с Сергеем Бердниковым. Место главного тренера займет новый специалист, фамилия которого может быть озвучена уже в марте», - говорится в сообщении.

Напомним, что новокузнецкая команда в 60 играх чемпионата набрала 40 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.