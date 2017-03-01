Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировки

Игроки «Луча-Энергии» продолжают бойкотировать тренировки команды в связи с тем, что клуб так и не рассчитался по долгам по зарплате.

«Ничего в клубе не изменилось, – приводит ТАСС слова форварда Ильи Михалева. – Были обещания руководства клуба и ФНЛ, что в понедельник-вторник начнутся выплаты, но ничего не пришло. Сегодня среда и ничего опять нет. Более того, начальник команды сказал, что и завтра денег не будет.

Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой».

Напомним, игроки «Луча-Энергии» не получают зарплату с октября прошлого года. В Турции команда подписала документ о том, что приостанавливает трудовую деятельность и прекращает тренировки на сборе.

В первом после возобновления туре ФНЛ «Луч-Энергия» сыграет 8 марта в гостях с «Енисеем».