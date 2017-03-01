Сергей Зиновьев: В «Металлурге» однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опираться

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал изменения, которые произойдут в команде в межсезонье 2017.

- Однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опираться и будем рассчитывать, что они займут лидирующие позиции в команде. Плюс есть те ребята, которые в этом сезоне подросли и выступили неплохо, - приводит слова Зиновьева официальный сайт команды.

Напомним, что новокузнецкая команда в 60 играх чемпионата набрала 40 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.