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Форвард киевского «Динамо», отказавшийся перейти в «Крылья Советов», станет игроком «Карпат»

Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий перейдет в львовские «Карпаты», сообщил главный тренер киевлян Сергей Ребров.

 «Александр уже попрощался с командой. Насколько я знаю, он переходит в «Карпаты», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил. Ранее сообщалось, что он по политическим причинам отклонил предложение «Крыльев Советов».

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