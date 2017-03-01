Форвард киевского «Динамо», отказавшийся перейти в «Крылья Советов», станет игроком «Карпат»

Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий перейдет в львовские «Карпаты», сообщил главный тренер киевлян Сергей Ребров.

«Александр уже попрощался с командой. Насколько я знаю, он переходит в «Карпаты», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил. Ранее сообщалось, что он по политическим причинам отклонил предложение «Крыльев Советов».