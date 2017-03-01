Форвард киевского «Динамо», отказавшийся перейти в «Крылья Советов», станет игроком «Карпат»
Нападающий киевского «Динамо»
Александр Гладкий перейдет в львовские «Карпаты», сообщил главный тренер
киевлян Сергей Ребров.
«Александр уже попрощался
с командой. Насколько я знаю, он переходит в «Карпаты»,
- цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».
В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий
провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил. Ранее сообщалось, что он по
политическим причинам отклонил предложение «Крыльев Советов».
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