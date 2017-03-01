Нико Росберг: В 2017 году гонщики почувствуют себя настоящими гладиаторами
Экс-пилот команды «Мерседес», чемпион мира 2016 года Нико
Росберг поделился впечатлениями от болидов на новый сезон.
«Сейчас вокруг новых машин
ходит столько разговоров, что я лично решил на них взглянуть. Они выглядят
устрашающе, очень агрессивно.
Уверен,
что гонщикам это нравится. В 2017-м они станут настоящими гладиаторами, так как
эти автомобили испытают их физическую выносливость. Возможно, мы даже станем
свидетелями моментов, когда пилоты будут упускать победы в гонках по причине
физической усталости», - цитирует Росберга Autosport.
Напомним, по окончании
минувшего сезона Росберг завершил карьеру.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически