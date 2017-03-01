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Нико Росберг: В 2017 году гонщики почувствуют себя настоящими гладиаторами

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Экс-пилот команды «Мерседес», чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился впечатлениями от болидов на новый сезон.

«Сейчас вокруг новых машин ходит столько разговоров, что я лично решил на них взглянуть. Они выглядят устрашающе, очень агрессивно.

Уверен, что гонщикам это нравится. В 2017-м они станут настоящими гладиаторами, так как эти автомобили испытают их физическую выносливость. Возможно, мы даже станем свидетелями моментов, когда пилоты будут упускать победы в гонках по причине физической усталости», - цитирует Росберга Autosport.

Напомним, по окончании минувшего сезона Росберг завершил карьеру.

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