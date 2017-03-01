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Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в мае

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в мае рассмотрит апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Апелляция будет рассмотрена в мае. Пока нет ясности, будет ли Миша выступать до этого времени, - цитирует тренера спортсмена Эдуарда Кравцова агентство ТАСС.

Напомним, Миша Алоян уступил представителю Узбекистана Шахобидину Зоирову в финальном бою олимпийского турнира-2016 в весовой категории до 52 кг.

8 декабря прошлого года CAS лишил Алояна серебряной медали за применение допинга. В его пробе, взятой 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря боксер подал апелляцию на данное решение.




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