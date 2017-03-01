Гаджи Гаджиев: «Амкар» продлит контракты со всеми игроками, чьи соглашения истекают в ближайшее время

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о будущем в клубе игроков, чьи контракты истекают после окончания сезона.

«Все игроки, контракты которых с нашим клубом истекают в ближайшее время, – отличные футболисты и настоящие профессионалы, полностью соответствующие уровню премьер-лиги. Вероятнее всего, соглашения с ними будут продлены», – приводят «Известия» слова Гаджиева.

Напомним, зимой «Амкар» продлил контракты с голкипером Дмитрием Хомичем, а также защитниками Секу Конде и Брайаном Идову.

В то же время «Амкар» продал в «Спартак» голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикию.

По информации издания, летом 2017 года срок действия контракта истекает у голкипера Александра Будакова, защитников Ивана Черенчикова, Петара Занева, полузащитника Януша Гола, а также форвардов Чума Анене и Александра Салугина.