Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 года
Столица Венгрии не будет бороться за право проведения летних Олимпийских игр 2024 года.
Городское собрание Будапешта одобрило предложение об отзыве заявки на проведение Игр.
Ранее жители города собрали свыше 260 тысяч подписей против организации Олимпиады и настаивали на проведении референдума.
Таким образом, на право организации форума отныне претендуют только два города - Париж и Лос-Анджелес. МОК назовет олимпийскую столицу Игр-2024 в будущем сентябре.
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