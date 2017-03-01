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Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в Европе

Источник:  ЕвроспортКомментарии

Российский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал об интересе других клубов к ведущим футболистам «Ростова». 

-  Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же «Аякс» и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: «Лацио» делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда.

Из Питера по Нобоа шел какой-то неконкретный интерес. Сначала там предложили хорошую сумму, мы на нее согласились. Потом возникла пауза, «Зенит» не предпринимал никаких действий. Видимо, так и не смогли определиться, нужен им игрок или нет, - заявил Сарсания.

Напомним, «Ростов» в сезоне-2015/16 стал вице-чемпионом России. В данный момент команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице национального первенства.

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