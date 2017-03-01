Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый
Олимпийский чемпион
Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км
классическим стилем с раздельным стартом.
25-летний финн преодолел дистанцию за 36 минут 44 секунды и опередил на 17,9 секунды Мартина Йонсруда Сундбю из Норвегии. Третье место занял еще один представитель Норвегии – Никлас Дюрхауг.
Лучшим из российских лыжников стал Александр Бессмертных, показавший четвертый результат.
Нисканен впервые стал чемпионом мира. Ранее на турнире в Лахти он выиграл бронзу в командном спринте. В карьере Сундбю эта медаль стала пятой на чемпионатах мира.
Добавим, что на чемпионате мира 2015 года в Фалуне лыжники бежали эту дистанцию свободным стилем. Победу в той гонке одержал швед Юхан Олссон.
Лахти (Финляндия)
Чемпионат мира
Мужчины
15 км (К)
1. Ииво Нисканен
(Финляндия) – 36.44,0
2. Мартин Йонсруд
Сундбю (Норвегия) – +17,9
3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) –
+31,3
4. Александр
Бессмертных (Россия) – +41,8
5. Андрей
Ларьков (Россия) – +53,1…
20. Сергей
Турышев (Россия) – +2.06,3…
22. Станислав
Волженцев (Россия) – +2.19,1