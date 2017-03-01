Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа0 : 0Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

25-летний финн преодолел дистанцию за 36 минут 44 секунды и опередил на 17,9 секунды Мартина Йонсруда Сундбю из Норвегии. Третье место занял еще один представитель Норвегии – Никлас Дюрхауг.

Лучшим из российских лыжников стал Александр Бессмертных, показавший четвертый результат.

Нисканен впервые стал чемпионом мира. Ранее на турнире в Лахти он выиграл бронзу в командном спринте. В карьере Сундбю эта медаль стала пятой на чемпионатах мира.

Добавим, что на чемпионате мира 2015 года в Фалуне лыжники бежали эту дистанцию свободным стилем. Победу в той гонке одержал швед Юхан Олссон.

Лахти (Финляндия)

Чемпионат мира

Мужчины

15 км (К)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 36.44,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +17,9

3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – +31,3

4. Александр Бессмертных (Россия) – +41,8

5. Андрей Ларьков (Россия) – +53,1…

20. Сергей Турышев (Россия) – +2.06,3…

22. Станислав Волженцев (Россия) – +2.19,1

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Летающая лыжница Аввакумова из-за травмы может пропустить концовку сезонаРоссийская летающая лыжница Ирина Аввакумова перед стартом соревнований на чемпионате мира в финском Лахти почувствовала боль в колене и теперь может пропустить концовку сезона.Немецкие двоеборцы выиграли командные соревнования на чемпионате мира, Россия – десятаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялись командные соревнования у двоеборцев. Первое место заняла сборная Германии.Германия выиграла смешанные командные соревнования в прыжках с трамплина на ЧМ, Россия – шестаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержала сборная Германии.Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотонБронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.Австриец Крафт стал чемпионом мира по прыжкам с трамплина, Климов – 22-йНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу одержал австрийский спортсмен Штефан Крафт.Сергей Устюгов: Не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?Российский лыжник Сергей Устюгов раскритиковал решение тренерского штаба сборной России в пару с ним на командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта Никиту Крюкова.Сергей Устюгов: Можно сказать, что план на чемпионат мира я уже выполнилРоссийский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира по лыжным видам спортаНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) продолжаются соревнования по лыжным гонкам. В скиатлоне у мужчин победу одержал россиянин Сергей Устюгов.Фогт стала чемпионкой мира по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 12-яНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам с трамплина у женщин. Чемпионский титул завоевала немка Карина Фогт.Устюгов и Матвеева выступят в спринте на ЧМ в ЛахтиСергей Устюгов и Наталья Матвеева вошли в состав сборной России на спринтерские гонки свободным стилем в рамках чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).Устюгов, Ретивых, Крюков и Чекалева вошли в состав сборной России на чемпионат мира в ЛахтиПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила состав сборной России на чемпионат мира в Лахти.Петухов выступит на встрече спортсменов с FIS в ЛахтиЛыжник Алексей Петухов, временно отстраненный от международных соревнований, заявил, что, несмотря ни на что, останется в финском Лахти, где пройдет чемпионат мира.40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмыЗаместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Инггард Лерей рассказал, что более 40 % лыжников страдают от астмы.Мякяряйнен не выступит на ЧМ по лыжным видам спортаФинская биатлонистка Кайса Мякяряйнен не выступит на открывающемся 22 февраля в Лахти (Финляндия) чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на финскую Федерацию лыжного спорта.Норвежцы Сундбю и Бьорген выиграли лыжные гонки классическим стилем на Кубке мираНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя (Эстония) состоялись гонки классическим стилем. Российские спортсмены не вошли в число призеров.CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраляРоссийский лыжник Алексей Петухов сообщил, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции российских спортсменов.Харви выиграл гонку на 15 км на Кубке мира, Седов - девятыйНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрикхамне (Швеция) состоялась гонка на 15 километров у мужчин свободным стилем. Победу одержал канадский лыжник Алекс Харви.Мартин Сундбю отказался подписывать коллективное письмо биатлонистовНорвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не стал подписывать коллективное письмо биатлонистов к Международной федерации лыжного спорта (FIS), призывающее ужесточить борьбу с допингом в биатлоне.Устюгов стал победителем «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).Мартин Сундбю: Чтобы опередить Устюгова мне нужно чудоНорвежский лыжник Мартин Сундбю рассказал, что для победы в «Тур де Ски» ему необходимо чудо.
Главные новости
Футбол
«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
Теннис
Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работать
Хоккей
«Спартак» договорился со Стоу о продлении контракта
Футбол
Дмитрий Комбаров взял напрокат львенка на пятилетие дочери (фото)
Лыжный спорт
Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в Европе
Олимпиада
Будапешт отозвал свою заявку на проведение летней Олимпиады 2024 года
Бокс
Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в мае
Футбол
Форвард «Луча-Энергии»: Деньги не пришли, мы сидим в Турции и бойкотируем тренировки
Футбол
Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает команде
все новости
Станислав Волженцев
Станислав Волженцеввсе новости
Ииво Нисканен
Ииво Нисканенвсе новости
Мартин Йонсруд Сундбю
Мартин Йонсруд Сундбювсе новости
Никлас Дюрхауг
Никлас Дюрхаугвсе новости
Александр Бессмертных
Александр Бессмертныхвсе новости
Андрей Ларьков
Андрей Ларьковвсе новости
Сергей Турышев
Сергей Турышеввсе новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Чемпионат мира по лыжным видам спорта