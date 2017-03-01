Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый

Олимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

25-летний финн преодолел дистанцию за 36 минут 44 секунды и опередил на 17,9 секунды Мартина Йонсруда Сундбю из Норвегии. Третье место занял еще один представитель Норвегии – Никлас Дюрхауг.

Лучшим из российских лыжников стал Александр Бессмертных, показавший четвертый результат.

Нисканен впервые стал чемпионом мира. Ранее на турнире в Лахти он выиграл бронзу в командном спринте. В карьере Сундбю эта медаль стала пятой на чемпионатах мира.

Добавим, что на чемпионате мира 2015 года в Фалуне лыжники бежали эту дистанцию свободным стилем. Победу в той гонке одержал швед Юхан Олссон.

Лахти (Финляндия)

Чемпионат мира

Мужчины

15 км (К)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 36.44,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +17,9

3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – +31,3

4. Александр Бессмертных (Россия) – +41,8

5. Андрей Ларьков (Россия) – +53,1…

20. Сергей Турышев (Россия) – +2.06,3…

22. Станислав Волженцев (Россия) – +2.19,1