Дмитрий Комбаров взял напрокат львенка на пятилетие дочери (фото)
Защитник «Спартака» Дмитрий
Комбаров сделал необычный подарок своей дочери. На ее пятый день рождения он
взял напрокат львенка.
Как сообщает Mirror, футболист разместил фотографию львенка и дочери Комбарова Ульяны в своем Instagram. «Любимая моя доченька, сегодня твой первый юбилей! Мы с мамой любим тебя больше жизни», - написал Комбаров.
Издание сообщает, что взять львенка на прокат на праздник в Москве стоит 10 000 рублей в час.
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