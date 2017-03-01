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Дмитрий Комбаров взял напрокат львенка на пятилетие дочери (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сделал необычный подарок своей дочери. На ее пятый день рождения он взял напрокат львенка.

Как сообщает Mirror, футболист разместил фотографию львенка и дочери Комбарова Ульяны в своем Instagram. «Любимая моя доченька, сегодня твой первый юбилей! Мы с мамой любим тебя больше жизни», - написал Комбаров.

Издание сообщает, что взять львенка на прокат на праздник в Москве стоит 10 000 рублей в час.


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