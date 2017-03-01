«Спартак» договорился со Стоу о продлении контракта

Форвард «Спартака» Райан Стоу продолжит играть за красно-белых.

«Спартак» сообщил о договоренности с 30-летним американским нападающим о подписании нового контракта, который будет рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Стоу набрал 36 (22+14) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–7» и 60 минутах штрафа.

Этот сезон стал для форварда третьим в КХЛ. Ранее он выступал за новокузнецкий «Металлург» (2014-2015) и «Нефтехимик» (2015-2016).

До переезда в Россию Стоу играл в НХЛ за «Колорадо» и «Вашингтон». В составе сборной США он завоевал золото юниорского чемпионата мира (2005) и бронзу молодежного чемпионата мира (2007).

Добавим, что Стоу представлял «Спартак» на Матче звезд КХЛ в Уфе.