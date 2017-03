Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работать

Первая ракетка мира Энди Маррэй полагает, что теннисистам, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, не нужно помогать набирать рейтинг после возвращения в тур.

- Я думаю, отбывшим дисквалификацию игрокам нужно хорошенько поработать над тем, чтобы вернуться в тур по-настоящему. Но, конечно, организаторы турниров сделают все по-своему. Если они сочтут, что громкие имена помогут продать больше билетов - особые приглашения будут раздаваться.

У Шараповой есть время на то, чтобы набрать необходимый рейтинг перед Уимблдоном, чтобы отобраться на турнир по спортивному принципу. Но если она не успеет - оргкомитету придется хорошенько подумать и принять непростое решение, - заявил Маррэй.

Andy Murray says tennis players banned for doping should not get wildcards



More: https://t.co/r472LRxE2q pic.twitter.com/V0rTyH0e0h