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«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Рубина».

Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча. Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Напомним, вчера «Урал» обыграл «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти). Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а «Локомотив» - с «Тосно».

Кубок России

1/4 финала

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

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