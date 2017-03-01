«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
Матч 1/4 финала Кубка России
между «Рубином» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0
в пользу «Рубина».
Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча. Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Напомним, вчера «Урал» обыграл «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти). Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а «Локомотив» - с «Тосно».
Кубок России
1/4 финала
Матч
Голы
Жонатас 88 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару
Предупреждения:
Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция