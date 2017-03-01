Свитолина снялась с турнира в Куала-Лумпуре

Десятая ракетка мира Элина Свитолина снялась с турнира Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпуре, на котором она была посеяна под первым номером.

22-летняя украинская теннисистка выиграла в первом круге у Су Джон Чан из Кореи (6:2, 6:3) и должна была встречаться с представителем Японии Нао Хибино.

«Я с нетерпением ждала своего возвращения в Куала-Лумпур, чтобы защитить свой титул. Мне доставляет удовольствие играть здесь, но, к сожалению, я вынуждена сняться из-за травмы голени.

У меня возникли проблемы еще в финале в Дубае. Я рассчитывала, что смогу восстановиться. И хотя я выиграла в первом матче, мне нужно уделить время своему здоровью», – приводит официальный сайт WTA слова Свитолиной.

Напомним, на прошлой неделе Свитолина стала победительницей представительного турнира в Дубае.

В 2016 году она завоевала титул в Куала-Лумпуре, обыграв в финале Эжени Бушар из Канады (6:7 (5:7), 6:4, 7:5).