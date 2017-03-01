Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будут

Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.

- Лучше не буду сейчас говорить, что на душе. Обидно. Конечно, на себя, а на кого еще, болельщиков, что ли, винить? Себя, конечно. Выжимал из себя весь максимум, если бы шел сзади (конкурентов), не знаю, помогло бы или нет. Я выжимал из себя максимум, Дюрхеуг - из себя. У него максимум получился получше, чем у меня. Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будут, - приводит слова Бессмертных «Р-Спорт».

Золото чемпионата мира выиграл олимпийский чемпион Ииво Нисканен. 25-летний финн преодолел дистанцию за 36 минут 44 секунды и опередил на 17,9 секунды Мартина Йонсруда Сундбю из Норвегии. Третье место занял еще один представитель Норвегии – Никлас Дюрхауг.