Квят показал девятое время на утренней сессии тестов в Барселоне
Пилот «Торо Россо»
Даниил Квят занимает девятое место по итогам утренней сессии тестов в
Барселоне.
22-летний российский гонщик проехал 30 кругов, и лучший из них – за 1 минуту 23,952 секунды. Это более чем на четыре секунды медленнее, чем время финна Валттери Боттаса на «Мерседесе», который был быстрейшим утром в среду. Отметим, что свой лучший круг Квят проехал на шинах Medium.
Напомним, в первый день тестов в Барселоне самый быстрый круг показал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а во второй – финн Кими Райкконен на «Феррари».
Барселона (Испания)
Тесты
3-й день
1. Валттери Боттас
(Финляндия, «Мерседес») – 1.19,705 (73 круга)
2. Даниэль Риккардо
(Австралия, «Ред Булл») – +1,448 (47)
3. Джолион Палмер
(Великобритания, «Рено») – +1,691 (49)
4. Себастьян Феттель
(Германия, «Феррари») – +1,904 (69)…
9. Даниил Квят
(Россия, «Торо Россо») – +4,247 (30)