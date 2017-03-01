Квят показал девятое время на утренней сессии тестов в Барселоне

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает девятое место по итогам утренней сессии тестов в Барселоне.

22-летний российский гонщик проехал 30 кругов, и лучший из них – за 1 минуту 23,952 секунды. Это более чем на четыре секунды медленнее, чем время финна Валттери Боттаса на «Мерседесе», который был быстрейшим утром в среду. Отметим, что свой лучший круг Квят проехал на шинах Medium.

Напомним, в первый день тестов в Барселоне самый быстрый круг показал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», а во второй – финн Кими Райкконен на «Феррари».

Барселона (Испания)

Тесты

3-й день

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.19,705 (73 круга)

2. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,448 (47)

3. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено») – +1,691 (49)

4. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1,904 (69)…

9. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +4,247 (30)