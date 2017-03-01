Шамиль Лахиялов: Тигиев сможет заиграть в «Спартаке», если ему не снесет крышу

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от развития карьеры защитника Георгия Тигиева в московском «Спартаке».

- Менеджмент «Спартака», считаю, поступил правильно, взяв Тигиева сначала в аренду. Думаю, для Карреры важно прежде всего посмотреть его в тренировочном процессе. А уже через 2-3 месяца «Спартаком» по Тигиеву будет принято окончательное решение - подписывать с ним полноценный контракт или нет.

Тигиев может действовать на разных позициях, он игрок перспективный, молодой, с российским паспортом. Но «Спартак» - это другой уровень, и я не знаю, составит он в нём конкуренцию или не составит. Но думаю, что если парню не снесет крышу, то он способен заиграть в «Спартаке», - рассказал Лахиялов в интервью порталу Euro-Football.ru.

Напомним, защитник «Анжи» Георгий Тигиев в зимнее трансферное окно был отдан в аренду «Спартаку» на полгода. Московский клуб имеет право выкупа футболиста после окончания срока арендного соглашения.