Главный тренер «Сибири»: Мы выглядели достойно на фоне команды премьер-лиги
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов подвел итоги матча с «Рубином» в рамках четвертьфинала Кубка России. Напомним, что его команда проиграла со счетом 0:1.
– Сегодня была первая официальная игра как у нас, так и у «Рубина». Считаю, игра смотрелась, и мы выглядели достойно на фоне команды Премьер-лиги. Даже в концовке, если бы мы забили, неизвестно как бы сложился матч. Но не забиваешь ты – забивают тебе. Мне игра понравилась. Наша команда в стадии становления, пытаемся играть по-другому, у нас только все формируется. Доволен игрой, самоотдачей, самоотверженностью игроков, – приводит слова Кирсанова официальный сайт «Рубина».
Статистика победного матча #РубинСибирь pic.twitter.com/lt6xBqNfFs— «Рубин» Казань (@fcrk) 1 марта 2017 г.
Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.
Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).
Матч
Голы
Жонатас 88 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару
Предупреждения:
Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция