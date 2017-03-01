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Главный тренер «Сибири»: Мы выглядели достойно на фоне команды премьер-лиги

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов подвел итоги матча с «Рубином» в рамках четвертьфинала Кубка России. Напомним, что его команда проиграла со счетом 0:1.

– Сегодня была первая официальная игра как у нас, так и у «Рубина». Считаю, игра смотрелась, и мы выглядели достойно на фоне команды Премьер-лиги. Даже в концовке, если бы мы забили, неизвестно как бы сложился матч. Но не забиваешь ты – забивают тебе. Мне игра понравилась. Наша команда в стадии становления, пытаемся играть по-другому, у нас только все формируется. Доволен игрой, самоотдачей, самоотверженностью игроков, – приводит слова Кирсанова официальный сайт «Рубина».

Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.

Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

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