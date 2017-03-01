Сергей Наумов: Скандальный матч «Водника» и «Байкала-Энергии» – плевок в лицо болельщикам
Известный
тренер, экс-чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Наумов прокомментировал
скандальный матч «Водника» и «Байкал-Энергии».
«Есть такое
выражение — форменное безобразие. Вот и все. Люди пришли на хоккей, а там
такое. Тут даже обсуждать нечего. Это вопиющий случай, ничего подобного никогда
не было в этом виде спорта. Мне трудно что-то говорить об адекватном наказании,
тем более что забивали и те, и другие в свои ворота. Не слышал, не читал
объяснений команд — и, честно говоря, не хочу это делать. Этот случай
невозможно оправдать.
Ни о какой
турнирной стратегии тут и говорить не приходится. Бывает, что команды
подстраиваются под выгодного соперника и в других видах спорта — в том же
футболе, но никто же не делает это так явно и так вызывающе. Это плевок и в
лицо болельщикам, и плевок на хоккей», - цитирует Наумова «Собеседник».
Напомним,
матч прошел 26 февраля на архангельском стадионе «Труд» и завершился победой
гостей (9:11). Все 20 голов были забиты в свои ворота. 11 раз «отличился» Олег
Пивоваров из «Водника».
Матч будет переигран 3 марта. Главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 000 рублей каждый. Пивоваров дисквалифицирован на полгода.