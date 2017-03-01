Сергей Наумов: Скандальный матч «Водника» и «Байкала-Энергии» – плевок в лицо болельщикам

Известный тренер, экс-чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Наумов прокомментировал скандальный матч «Водника» и «Байкал-Энергии».

«Есть такое выражение — форменное безобразие. Вот и все. Люди пришли на хоккей, а там такое. Тут даже обсуждать нечего. Это вопиющий случай, ничего подобного никогда не было в этом виде спорта. Мне трудно что-то говорить об адекватном наказании, тем более что забивали и те, и другие в свои ворота. Не слышал, не читал объяснений команд — и, честно говоря, не хочу это делать. Этот случай невозможно оправдать.

Ни о какой турнирной стратегии тут и говорить не приходится. Бывает, что команды подстраиваются под выгодного соперника и в других видах спорта — в том же футболе, но никто же не делает это так явно и так вызывающе. Это плевок и в лицо болельщикам, и плевок на хоккей», - цитирует Наумова «Собеседник».

Напомним, матч прошел 26 февраля на архангельском стадионе «Труд» и завершился победой гостей (9:11). Все 20 голов были забиты в свои ворота. 11 раз «отличился» Олег Пивоваров из «Водника».

Матч будет переигран 3 марта. Главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 000 рублей каждый. Пивоваров дисквалифицирован на полгода.