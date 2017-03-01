Генменеджер «Ванкувера»: Голдобин готов к следующему шагу в НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказался о форварде Николае Голдобине, который стал игроком «Кэнакс» в результате обмена с «Сан-Хосе».

«Голдобин бросает с левой руки и играет с правой стороны. Он умеет закрывать шайбу, хорош у ворот, здорово видит площадку. Он всегда был снайпером.

У «Сан-Хосе» большой выбор игроков для первых двух звеньев. Возможно, Голдобин просто не получал там шанс. Но я думаю, он готов к следующему шагу в НХЛ. Мне кажется, он понравится нашим болельщикам», – приводит слова Беннинга официальный сайт НХЛ.

21-летний Голдобин провел в нынешнем сезоне два матча в НХЛ. Также на его счету 41 (15+26) очко в 46 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».

Добавим, что из «Ванкувера» в «Сан-Хосе» перешел форвард Янник Хансен.