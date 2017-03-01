Кубок России. 1/4 финала «Уфа» – «Анжи», «Локомотив» – «Тосно» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 1/4 финала Кубка России.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Голы
Жонатас 88 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару
Предупреждения:
Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Засеев 65 (1:0).
Состав
Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун, Пауревич, Стоцкий, Засеев, Сысуев (Зубарев, 74)
Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев
Предупреждения:
Засеев, 54; Игбун, 57 - Яковлев, 32
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Коломейцев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Майкон
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция