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Кубок России. 1/4 финала «Уфа» – «Анжи», «Локомотив» – «Тосно» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 1/4 финала Кубка России.

Матч

Урал - Краснодар - 3:3 (1:3)

Голы

Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин

Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов

Незабитые пенальти

Смолов (Краснодар), 89

Предупреждения:

Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100

Удаления:

Данцев, 92 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Анжи - 1:0 (0:0)

2-й тайм

Голы

Засеев 65 (1:0).

Состав

Уфа: Шелия, Карп, Пуцко, Аликин, Живоглядов, Сухов, Игбун, Пауревич, Стоцкий, Засеев, Сысуев (Зубарев, 74)

Анжи: Юрченко, Мусалов, Фибел, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Долгов, 70), Эззатоллахи (Прудников, 71), Брызгалов, Кацаев, Асильдаров (Гулиев, 59), Яковлев

Предупреждения:

Засеев, 54; Игбун, 57 - Яковлев, 32

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 марта 17:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Тосно

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Янбаев, Коломейцев, Миранчук А., Денисов И., Фернандеш, Майкон

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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