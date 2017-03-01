Хэй назвал фанатов Белью в Ливерпуле умственно отсталыми расистами и подонками
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй обрушился с критикой на фанатов своего будущего оппонента Тони Белью.
Во время официальной пресс-конференции, проходившей в Ливерпуле, 36-летний Хэй назвал местных болельщиков Белью подонками, алкоголиками и умственно отсталыми расистами.
Данное заявление боксера едва не спровоцировало в зале массовую потасовку.
Официальный представитель британской боксерской ассоциации Роберт Смит провел с обоими бойцами и их промоутерами беседу и призвал больше не нагнетать страсти накануне противостояния.
Напомним, поединок состоится в Лондоне в ночь с 4 на 5 марта. Чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе, принадлежащий Белью, на кону стоять не будет, так как бой пройдет в рамках тяжелого веса.
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