Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа1 : 0Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэй назвал фанатов Белью в Ливерпуле умственно отсталыми расистами и подонками

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй обрушился с критикой на фанатов своего будущего оппонента Тони Белью. 

Во время официальной пресс-конференции, проходившей в Ливерпуле, 36-летний Хэй назвал местных болельщиков Белью подонками, алкоголиками и умственно отсталыми расистами.

Данное заявление боксера едва не спровоцировало в зале массовую потасовку.

Официальный представитель британской боксерской ассоциации Роберт Смит провел с обоими бойцами и их промоутерами беседу и призвал больше не нагнетать страсти накануне противостояния.

Напомним, поединок состоится в Лондоне в ночь с 4 на 5 марта. Чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе, принадлежащий Белью, на кону стоять не будет, так как бой пройдет в рамках тяжелого веса.

Камбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в марте: анонс месяца

Новый выпуск программы «Держи удар»:


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Камбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в мартеКамбэк Хэя и новый тест для Головкина. Что смотреть в марте«Советский спорт» представляет самые интересные и значимые боксерские поединки наступившего месяца.Дэвид Хэй: Белью - нервый и толстый, он быстро будет нокаутированЭкс-чемпион мира в тяжелом и полутяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Белью.Дэвид Хэй: Белью не выстоит против меня и четырех раундовЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен в том, что он одержит досрочную победу над соотечественником Тони Белью, которому принадлежит пояс WBC в первом тяжелом весе.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Дэвид Хэй: Для Джошуа наступает идеальный момент, чтобы побить КличкоЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй полагает, что его соотечественнику Энтони Джошуа по силам одержать победу над Владимиром Кличко.Усик бросил вызов Гассиеву и БельюЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о своем намерении в ближайшем будущем объединить пояса.Григорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раундаГригорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раундаБывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своей готовности вернуться на ринг.Дэвид Хэй: Могу пьянствовать каждый день, и все равно нокаутирую БельюЭкс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Белью.Белью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделюБелью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделюБританец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC и буквально через несколько секунд устроил скандал.Дэвид Хэй: Я нокатурию Белью одним джебомБывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй ответил на вызов чемпиона WBC в первом тяжелом весе Тони Белью.Тони Белью: Я размажу по рингу Хэя с его жалкой прическойЧемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 33-летний британец Тони Белью сразу после победы над Би Джей Флоресом выступил в перепалку с соотечественником Дэвидом Хэем.Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем (видео)Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем (видео)33-летний британец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе в бою против американца Бенжамина Флореса.Дэвид Хэй: Джошуа задавит Кличко как бульдозером, он победит задолго до финального гонгаЭкс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй дал прогноз на исход возможного боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Война за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой боксВойна за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой бокс«Советский спорт» разбирается в хитросплетениях раскладов тяжелого веса после добровольно-принудительной «отставки» Тайсона Фьюри.Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреБез Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреSovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.Шеннон Бриггс: Хэй уверяет, что он сильный боксер. На самом деле, он мягче сырного бисквитаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) заявил, что больше не будет преследовать британца Дэвида Хэя (28-2, 26 КО).15 октября в Ливерпуле Белью встретится с ФлоресомБританский боксер первого тяжелого веса 33-летний Тони Белью свой следующий поединок проведет в Ливерпуле (Англия) 15 октября.Дэвид Хэй перечислил завершившему карьеру Нику Блэквеллу 130 тысяч долларовБывший чемпион мира в двух весовых категориях 35-летний британец Дэвид Хэй оказал очень серьезную поддержку своему соотечественнику 25-летнему Нику Блэквеллу.Денис Лебедев: Не получится выйти на Белью, буду защищать титулы IBF и WBAЧемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF, 36-летний россиянин Денис Лебедев рассказал о своих ближайших планах в карьере, а также прокомментировал возможный объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBC Тони Белью.Григорий Дрозд: В августе планирую начать полноценную подготовку к боюБывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC, 36-летний россиянин Григорий Дрозд рассказал о ходе восстановления после травмы.
Главные новости
Футбол
«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол
«Локомотив» – «Тосно». Миранчук – в старте, Ари – в запасе
Футбол
Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа
Формула-1
«Манор» отказался от участия в Формуле-1
Шахматы
Анна Музычук обыграла Тань Чжуньи и сравняла счет в финале чемпионата мира
Футбол
Хавьер Грасия: Когда поле не лучшего качества, задача одна – пройти дальше
Бокс
Хэй назвал фанатов Белью в Ливерпуле умственно отсталыми расистами и подонками
Футбол
Михаил Осинов: Билеты на матч «Ростова» с «МЮ» – пока вопрос закрытый
Футбол
Главный тренер «Сибири»: Мы выглядели достойно на фоне команды премьер-лиги
Футбол
Шамиль Лахиялов: Тигиев сможет заиграть в «Спартаке», если ему не снесет крышу
все новости
Тони Белью
Тони Бельювсе новости
Дэвид Хэй
Дэвид Хэйвсе новости