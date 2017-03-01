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Зинедин Зидан: Я не участвую в том, что делают судьи

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на заявления о том, что в нынешнем сезоне судьи благоволят его команде.

«То, чего мы добились, мы сделали на поле. Я не участвую в том, что делают судьи. Не думаю, что это делают мои игроки. Они с большим уважением относятся к арбитрам.

Не собираюсь ввязываться в споры о «сумках «Реала». Я уважаю каждого. Я не согласен с этими заявлениями, они обижают, но пусть так и будет», – приводит Marca слова Зидана.

Напомним, после матча с «Реалом» (2:3) президент «Вильярреала» Фернандо Роиг заявил, что арбитры покинули стадион с сумками «Реала».

«Реал» победил «Вильярреал» в 24-м туре примеры, уступая по ходу матча со счетом 0:2. Один из голов столичная команда забили с пенальти.

Матч

Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)

Голы

Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).

Состав

Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду

Предупреждения:

Сориано Б., 72; Сольдадо, 73; Гонсалес А., 74; Марио, 90 - Рамос, 73; Пепе, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

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