Зинедин Зидан: Я не участвую в том, что делают судьи

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на заявления о том, что в нынешнем сезоне судьи благоволят его команде.

«То, чего мы добились, мы сделали на поле. Я не участвую в том, что делают судьи. Не думаю, что это делают мои игроки. Они с большим уважением относятся к арбитрам.

Не собираюсь ввязываться в споры о «сумках «Реала». Я уважаю каждого. Я не согласен с этими заявлениями, они обижают, но пусть так и будет», – приводит Marca слова Зидана.

Напомним, после матча с «Реалом» (2:3) президент «Вильярреала» Фернандо Роиг заявил, что арбитры покинули стадион с сумками «Реала».

«Реал» победил «Вильярреал» в 24-м туре примеры, уступая по ходу матча со счетом 0:2. Один из голов столичная команда забили с пенальти.