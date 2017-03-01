Хавьер Грасия: Когда поле не лучшего качества, задача одна – пройти дальше

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями после матча против «Сибири» в 1/8 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

– Задача в таких матчах при таких условиях, когда поле не лучшего качества, одна – протий дальше. Сегодня мы эту задачу выполнили. Была равная игра, упорная, как и в предыдущих этапах Кубка. Многое сегодня зависело от поля. Футболисты бились и хорошо поработали. Хотел бы поздравить соперника с тем, что они прошли так далеко по сетке, они провели хороший матч. Гол мы забили в концовке матча, он получился трудовым. У нас было много моментов, но не всегда получалось распорядиться ими. Все бились, доволен тем, что прошли в следующий этап, в полуфинал. С нетерпением ждем полуфинального матча.

– «Рубин» имеет возможность принимать соперника на трех стадионах, есть «Рубин» с искусственным газоном. Рассматривался ли этот вариант?

– По поводу стадиона на базе не смогу ответить, не могу сказать, сертифицирован он или нет. Но поскольку сыграть на «Казань Арене» мы не смогли, было принято решение сыграть здесь. Поле было сложное, и на этом поле сложно показывать зрелищный футбол. Ни у одной из команд это не получилось. Что касается ближайшего домашнего матча в чемпионате, нужно изучить этот вопрос и посмотреть, на каком стадионе провести матч. Поле сложное, но ребята боролись, забили в концовке и не хотели переводить игру в дополнительное время, – цитирует Грасию официальный сайт клуба.

Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.

Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).

Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а «Локомотив» – с «Тосно».