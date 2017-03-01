Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Рубин1 : 0Сибирь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Уфа1 : 0Анжи
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хавьер Грасия: Когда поле не лучшего качества, задача одна – пройти дальше

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями после матча против «Сибири» в 1/8 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

– Задача в таких матчах при таких условиях, когда поле не лучшего качества, одна – протий дальше. Сегодня мы эту задачу выполнили. Была равная игра, упорная, как и в предыдущих этапах Кубка. Многое сегодня зависело от поля. Футболисты бились и хорошо поработали. Хотел бы поздравить соперника с тем, что они прошли так далеко по сетке, они провели хороший матч. Гол мы забили в концовке матча, он получился трудовым. У нас было много моментов, но не всегда получалось распорядиться ими. Все бились, доволен тем, что прошли в следующий этап, в полуфинал. С нетерпением ждем полуфинального матча.

– «Рубин» имеет возможность принимать соперника на трех стадионах, есть «Рубин» с искусственным газоном. Рассматривался ли этот вариант?
– По поводу стадиона на базе не смогу ответить, не могу сказать, сертифицирован он или нет. Но поскольку сыграть на «Казань Арене» мы не смогли, было принято решение сыграть здесь. Поле было сложное, и на этом поле сложно показывать зрелищный футбол. Ни у одной из команд это не получилось. Что касается ближайшего домашнего матча в чемпионате, нужно изучить этот вопрос и посмотреть, на каком стадионе провести матч. Поле сложное, но ребята боролись, забили в концовке и не хотели переводить игру в дополнительное время, – цитирует Грасию официальный сайт клуба.

Единственный мяч после фланговой передачи Руслана Камболова головой забил Жонатас на 88-й минуте матча.

Соперником казанцев по полуфиналу станет «Урал». Напомним, вчера уральцы обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 по пенальти).

Сегодня «Уфа» сыграет с «Анжи», а «Локомотив» – с «Тосно».

Матч

Рубин - Сибирь - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 88 (1:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Цакташ, 87), Набиуллин, Бурлак, Камболов, Ткачук (Карадениз, 61), Мвила, Жонатас, Канунников, Жемалетдинов (Ахметов, 90)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Гладышев, Качан, Андреев, Безлихотнов, Плопа, Коржунов (Беляев, 75), Рухаиа, Чеботару

Предупреждения:

Бауэр, 20; Жемалетдинов, 90 - Рухаиа, 21

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

01 марта 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» – «Тосно». Миранчук – в старте, Ари – в запасеТренерский штаб «Локомотива» определился с составом на матч четвертьфинала Кубка России против «Тосно».Кубок России. 1/4 финала «Уфа» – «Анжи», «Локомотив» – «Тосно» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/4 финала Кубка России.Главный тренер «Сибири»: Мы выглядели достойно на фоне команды премьер-лигиГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов подвел итоги матча с «Рубином» в рамках четвертьфинала Кубка России.Красота и пустота. «Рубин» обыграл «Сибирь» в Кубке РоссииКрасота и пустота. «Рубин» обыграл «Сибирь» в Кубке России«Рубин» на своем поле победил «Сибирь» в 1/4 финала Кубка России, забив победный гол в самой концовке матча.«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка РоссииМатч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Рубина».«Рубин» – «Сибирь» - 1:0. Как это было«Советский спорт» провел текстовую трансляцию противостояния.Максим Бузникин: «Краснодар» подумал, что все сделано, и поплатился за этоРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал матч ¼ финала Кубка России с «Уралом» (3:3, по пенальти – 3:4).«Локомотив» – «Тосно». Матч посетит скаут «Манчестер Юнайтед»По информации «Матч ТВ», на игре 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно» будет присутствовать скаут «Манчестер Юнайтед».Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.«Локомотив» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Локомотив» сыграет с «Тосно».Гекдениз Карадениз признан лучшим игроком февраля в «Рубине»Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз признан лучшим игроком команды в феврале, сообщает официальный сайт казанской команды.Лаборде сыграл 100-й матч в составе «Краснодара»Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде в матче 1/4 финала против «Урала» провел свой сотый официальный матч в составе черно-зеленых, сообщает официальный сайт «быков».Артем Фидлер: Матч с «Краснодаром» – не сумасшествиеПолузащитник «Урала» Артем Фидлер сказал, что не понял, зачем игра была перенесена из Екатеринбурга.Владимир Ильин: Мы были в шоке первые 20 минутПолузащитник «Урала» Владимир Ильин рассказал, как еще недавно загадывал побывать на новом стадионе в качестве игрока, а не болельщика.Илья Жигулев: После третьего гола «Краснодар» стал чувствовать себя по-другому, поэтому и пропустили три мячаНападающий «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.Евгений Ловчев: Тренеры и Гриша Иванов встряхнули «Урал». А Смолов не уверен в себеОбозреватель «Советского спорта» прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» (3:3, по пенальти – 4:3).Игорь Шалимов: Результат матча с «Уралом» – это катастрофаГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов признался, что не знает, что случилось с командой по ходу игры.Александр Тарханов: Если бы водитель не нарушал правила, опоздали бы на матчГлавный тренер «Урала» назвал причины провала в первой тайме и рассказал, как его клубу удалось переломить ход матча.Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из КубкаКрах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка«Урал» в невероятном по сюжету матче обыграл в серии пенальти «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России.Шмурнов удивлен игрой «Урала» в матче с «Краснодаром»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».
Главные новости
Футбол
«Рубин» вырвал победу в матче с «Сибирью» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол
«Локомотив» – «Тосно». Миранчук – в старте, Ари – в запасе
Футбол
Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа
Формула-1
«Манор» отказался от участия в Формуле-1
Шахматы
Анна Музычук обыграла Тань Чжуньи и сравняла счет в финале чемпионата мира
Футбол
Хавьер Грасия: Когда поле не лучшего качества, задача одна – пройти дальше
Бокс
Хэй назвал фанатов Белью в Ливерпуле умственно отсталыми расистами и подонками
Футбол
Михаил Осинов: Билеты на матч «Ростова» с «МЮ» – пока вопрос закрытый
Футбол
Главный тренер «Сибири»: Мы выглядели достойно на фоне команды премьер-лиги
Футбол
Шамиль Лахиялов: Тигиев сможет заиграть в «Спартаке», если ему не снесет крышу
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости