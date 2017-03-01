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Анна Музычук обыграла Тань Чжуньи и сравняла счет в финале чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинская шахматистка Анна Музычук восстановила равновесие в финальном матче чемпионата мира с китаянкой Тань Чжуньи, который проходит в Иране.

Напомним, первая партия финала завершилась вничью, а во второй сильнее оказалась Тань.

Сегодня старшая из сестер Музычук играла белыми. Уже на 14-м ходу во французской защите она начала комбинацию с временной жертвой слона, которая завершилась результативной атакой на короля черных. Китаянка остановила часы на 32-м ходу.

Таким образом, счет в матче сравнялся: 1,5:1,5. Последняя партия с классическим контролем состоится 3 марта. Если она не закончится победой одной из соперниц, будет назначен тай-брейк. 

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