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«Манор» отказался от участия в Формуле-1

Источник:  AutosportКомментарии

Команда «Манор» снялась с чемпионата Формулы-1 в 2017 году. Об этом сообщает Autosport.

Сообщается, что  владелец команды Стивен Фитцпатрик официально отозвал заявку на участие сезоне. Ранее сообщалось, что в покупке команды заинтересованы инвесторы из Китая, но в итоге эта информация не подтвердилась.

До этого команда находилась под внешним управлением. Администраторами не удалось найти нового инвестора, в связи с чем персонал «Манора» был уволен. Напомним, что ранее «Манор» носил название «Маруся».

В ближайшее время FIA должна выпустить официальный список участников сезона-2017. Сезон стартует 24 - 26 февраля, когда пройдет Гран-при Австралии в Мельбурне.

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