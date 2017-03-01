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Александр Касперович: Васнецова, Мошкова, Малиновский и Стрельцов выступят на этапе Кубка IBU

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги выступления сборной России на юниорском чемпионате мира. Также он рассказал, кто из юниоров отправится на этапе Кубка IBU.

«Подводя итоги юниорского чемпионата мира среди, отмечу, что пирамида взаимодействия между юношеской, юниорской, молодежной и основной командой, выстроенная в последние три года, работает и дает результаты. Все это время команда выступает достаточно успешно. Мы выиграли три эстафеты в юниорском возрасте. Есть преемственность – из юношей и девушек ребята переходят в юниорскую команду. Видно, что за это время у них сильно подтянулась стрелковая часть. В юниорском возрасте стрельба – это самое слабое место. За последние два-три года мы очень сильно ее подтянули, начали привлекать специалистов-стрелков для занятий по теории и практике.

Считаю, что юношеские и юниорские команды показали в этом сезоне самые высокие результаты. Мы выиграли гонки на Европейском юношеском олимпийском фестивале, чемпионате Европы среди юниоров, зачете юниорского Кубка IBU, чемпионате мира среди юниоров. Все складывается пока очень хорошо. Подрастает хороший резерв. На этап Кубка IBU в Отепя мы привлекаем юниорок и юниоров Валерию Васнецову, Екатерину Мошкову, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова. Возможно, что кто-то из этих спортсменов будет участвовать в последнем этапе Кубка мира в Холменколлене. Все зависит от их состояния», - цитирует Касперовича официальный сайт СБР.

Напомним, что сборная России выиграла неофициальный зачет юниорского чемпионата мира в Словакии.

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