«Локомотив» – «Тосно». Милевский и Логашов остались в запасе
Тренерский штаб «Тосно»
определился с составом на матч четвертьфинала Кубка России против «Локомотива».
Стартовый состав:
Запасные:
Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» пройдет 1 марта в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Миранчук А. 20 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Миранчук А., Фернандеш, Коломейцев, Денисов И., Майкон
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Кашчелан, Макаров, Альшин, Чиркин, Мухаметшин, Богаев, Заболотный
Предупреждения:
нет - Макаров, 26
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция