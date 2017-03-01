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«Локомотив» – «Тосно». Милевский и Логашов остались в запасе

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Тренерский штаб «Тосно» определился с составом на матч четвертьфинала Кубка России против «Локомотива».

Стартовый состав: Нигматуллин, Сухарев, Чиркин, Буйволов, Дугалич, Кашчелан, Мухаметшин, Богаев, Альшин, Заболотный, Макаров

Запасные: Байчора, Логашов, Гарбуз, Кутьин, Милевский, Киреенко, Никитин

Напомним, матч «Локомотив» - «Тосно» пройдет 1 марта в Москве и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Локомотив - Тосно - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Миранчук А. 20 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Михалик, Пейчинович, Янбаев, Миранчук А., Фернандеш, Коломейцев, Денисов И., Майкон

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Кашчелан, Макаров, Альшин, Чиркин, Мухаметшин, Богаев, Заболотный

Предупреждения:

нет - Макаров, 26

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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