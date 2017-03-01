«Локомотив» – «Тосно». Милевский и Логашов остались в запасе

читайте также

«Локомотив» – «Тосно». Станислав Черчесов посетил матч Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил четвертьфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно».

«Локомотив» – «Тосно». Онлайн В матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Локомотив» сыграет с «Тосно».

«Локомотив» – «Тосно». Миранчук – в старте, Ари – в запасе Тренерский штаб «Локомотива» определился с составом на матч четвертьфинала Кубка России против «Тосно».

Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа Перуанский вингер Джефферсон Фарфан рассказал о том, что побудило его подписать контракт с московским «Локомотивом».

Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака» «Советский спорт» оценивает готовность «Спартака» к возобновлению сезона и его шансы в чемпионской гонке.

«Локомотив» – «Тосно». Матч посетит скаут «Манчестер Юнайтед» По информации «Матч ТВ», на игре 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно» будет присутствовать скаут «Манчестер Юнайтед».

Маринато Гилерме: Мне понравилось, как Селихов ведет себя в рамке, Александр здорово играет ногами Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме отметил вратаря московского «Спартака» Александра Селихова, а также поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который состоится грядущим летом в России.

Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горле Колонка Артема Локалова о том, почему сезон еще не возобновился, а матчи уже переносят.

Сычев будет выступать в составе пляжного «Локомотива» Главный тренер пляжнофутбольного «Локомотива» Илья Леонов рассказал о появлении в команде экс-игрока сборной России по большому футболу Дмитрия Сычева.

Матч «Локомотив» – «Краснодар» перенесен на 13 марта Матч 19-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» перенесен на 13 марта, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом» Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев отказался продлевать контракт с железнодорожниками, сообщает Федеральное агентство новостей.

Юрий Семин: Миранчук обязательно сыграет против «Тосно» Накануне четвертьфинального матча Кубка России «Локомотив» - «Тосно» главный тренер железнодорожников ответил на вопросы «Советского спорта»

Ринат Билялетдинов: «Локомотив» вряд ли позволит «Тосно» навязать серьезную борьбу в Кубке России Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» - «Тосно».

ЦСКА – «Зенит». Главным арбитром назначен Егоров Официальный сайт РФС сообщил имена судей и инспекторов, назначенных на матчи 18-го тура премьер-лиги.

Аркадий Дворкович: Бюджет «Локомотива» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет Председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о бюджете «Локомотива».

Ильгиз Фахриев: Летом «Рубин» еще раз постарается приобрести Миранчука Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что клуб летом предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо» Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко – о кубковом дежавю и готовности Артема Милевского.

Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» есть долг перед Лоськовым Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что у клуба есть долг перед такими легендарными футболистами команды, как Дмитрий Лоськов.

Без Фарфана, но с Ари. Как «Локомотив» провел первую тренировку в Москве Московский «Локомотив» провел первую тренировку в столице после возвращения с последнего учебно-тренировочного сбора.